Ученый совет Курганского госуниверситета одобрил проект реорганизации

17:03 | 19.10.2018

Сегодня, 19 октября, ученый совет Курганского государственного университета одобрил проект исполняющего обязанности ректора Константина Прокофьева о структурной реорганизации факультетов вуза в институты.



Как рассказали в пресс-службе университета, в ходе открытого голосования большинство членов ученого совета поддержали предложенную структуру подразделений. Факультеты вуза будут реорганизованы в пять институтов: институт экономики и права, гуманитарный институт, институт педагогики, психологии и физической культуры, политехнический институт, институт естественных наук и математики.



«Существующая структура университета не отвечает современным требованиям к организации и осуществлению образовательной деятельности, — отметил в своем докладе Константин Прокофьев. — За время проведения экспертизы были выявлены недостатки структуры. Наличие невыпускающих кафедр снижает качество образования. Также есть кафедры, дублирующие реализацию отдельных дисциплин и образовательных программ. Раздробленная структура не позволяет эффективно обеспечить образовательные программы качественной материально-технической базой».



В университете подчеркнули, что студентов реструктуризация не коснется. Поменяется лишь то, что вместо факультета будет институт. Выпускники получат диплом Курганского государственного университета.



Кафедры будут реорганизованы с 27 декабря 2018 года. В вузе будет 33 кафедры, а не 42.



Фото kgsu.ru