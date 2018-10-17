Шумков поставил перед структурами поддержки бизнеса в Зауралье новые задачи: «Мы должны сделать нашу команду лучшей в России»

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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 19 октября провел в бизнес-инкубаторе совещание с руководителями региональных организаций поддержки бизнеса. Глава Зауралья поставил перед ними очень высокие цели. Кроме того, в ближайшее время этим структурам предстоит перейти на новый формат работы.В ходе совещания Вадим Шумков подчеркнул, что основным критерием оценки эффективности нового формата работы будет конкретный результат, рассказали в пресс-службе главы региона. Он поставил конкретные задачи перед Бизнес-инкубатором, Корпорацией развития Зауралья, Центром развития экспорта, Центром кластерного развития, Центром поддержки предпринимательства и другими организациями.Центру развития экспорта поручено отработать пошаговую систему сопровождения продвижения продукции зауральских предприятий малого и среднего бизнеса на внешний рынок с привлечением экспертов. Также обсуждались вопросы подготовки кадров в учреждениях профессионального образования с учетом потребности экономики региона.«Работа предстоит активная, она будет направлена на развитие Курганской области, — сказал, подводя итоги встречи, Вадим Шумков. — Тем, кто будет работать, будет интересно, скучать не придется точно. В ближайшие несколько лет мы должны сделать нашу небольшую команду лучшей в России. Для этого у них есть все возможности, будем стараться».