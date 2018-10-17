Один из районов Зауралья едва не сорвал отопительный сезон из-за многомиллионного долга

14:16 | 19.10.2018

В Белозерском районе Курганской области едва не был сорван отопительный сезон из-за многомиллионного долга местной администрации. Задолженность перед поставщиком тепловой энергии была погашена только после вмешательства прокуратуры.



По данным областной прокуратуры, администрация района задолжала за потребленное тепло ООО «Теплоснаб» свыше 14 млн рублей. Чтобы не допустить ограничения подачи тепла и срыва отопительного сезона, прокурор района внес представление главе района, в котором потребовал незамедлительно принять меры к погашению образовавшейся задолженности. По результатам его рассмотрения долг перед поставщиком был погашен.



Благодаря своевременно принятым мерам прокурорского реагирования теплоснабжающая организация вовремя начала отопительный сезон.