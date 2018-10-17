ГИБДД Зауралья бьет тревогу: «Даже присутствие ребенка в салоне автомобиля не останавливает родителей от грубых нарушений»

10:34 | 19.10.2018

В Курганской области безопасность детей в машинах и маленьких пешеходов вызывает тревогу у полиции. Родители попросту не соблюдают правила на дороге. Об этом заявил на пресс-конференции начальник регионального управления ГИБДД УМВД России Михаил Чебыкин.



«Как показывает анализ, на сегодняшний день наибольшему риску попасть в ДТП подвержены дети, перевозимые в автотранспорте, и дети, участвующие в дорожном движении в качестве пешеходов, — сказал полковник полиции. — При этом наибольшую тревогу вызывает состояние безопасности именно детей-пассажиров. В текущем году с их участием зарегистрирована почти половина всех происшествий — 49,1 % (52 ДТП). Три ребенка погибли».



По словам спикера, все чаще причиной гибели и травмирования детей в авариях становится даже не отсутствие детского удерживающего устройства (всего 13 % таких ДТП), а несоблюдение взрослыми на загородных дорогах безопасного скоростного режима и выезд на встречную полосу. А в черте городов и населенных пунктов часто не соблюдают правила проезда перекрестков.



«Это свидетельствует о том, что даже присутствие ребенка в салоне автомобиля не останавливает родителей, управляющих автотранспортом, от грубых нарушений ПДД, не делает их более ответственными и осторожными», — утверждает Чебыкин.



Фото гибдд.рф/r/45