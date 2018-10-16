Суд Кургана вынес приговор водителю, который насмерть сбил девушку на перекрестке

16:36 | 18.10.2018

Курганский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признав его виновным в смертельном ДТП на перекрестке улиц Коли Мяготина и Томина. Судья назначил молодому человеку наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, говорится в сообщении областной прокуратуры.



Авария произошла в начале августа 2018 года. Водитель двигался на автомобиле Nissan Vanette по улице Коли Мяготина в сторону Кирова. Подъезжая к перекрестку Мяготина — Томина, молодой человек отвлекся и выехал на запрещающий сигнал светофора.



В этот момент по пешеходному переходу шла девушка. От удара она получила множественные переломы, переломы позвоночника и черепа. От полученных травм потерпевшая скончалась на следующий день в Курганской больнице скорой медицинской помощи.



В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина признал свою вину полностью.



Фото regnum.ru