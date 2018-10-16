В Кургане подвыпивший гость застрял в оконной решетке после застолья

13:41 | 18.10.2018

Накануне в Кургане спасателям пришлось столкнуться с курьезным случаем. На улице Станционной гостивший у родственников мужчина после застолья застрял в оконной решетке.



Как рассказали в пресс-службе регионального УРТЗН, он захотел подышать свежим воздухом, но выйти на улицу почему-то решил через окно. Квартира находится на первом этаже. «Очевидно, он переоценил свои возможности. Пытаясь пролезть через оконную решетку, мужчина застрял. Его попытки самостоятельно выбраться из западни не увенчались успехом», — уточнили в ведомстве.



В полночь после поступившего вызова дежурная смена областной поисково-спасательной службы выехала по указанному адресу. Спасатели освободили мужчину, разжав решетку гидравлическим инструментом.