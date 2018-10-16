Две аварии с опрокидыванием произошли в Зауралье. Оба водителя пострадали

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В Мокроусовском и Куртамышском районах Курганской области 17 октября двое нетрезвых водителей устроили ДТП с опрокидыванием автомобилей. Оба водителя получили травмы.Первый случай произошел на 59-м км дороги Лебяжье — Мокроусово — Щигры. По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель Renault Symbol не справился с управлением автомобиля, съехал с дороги. Машина перевернулась.Мужчина с травмами попал в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. По данному факту на водителя составлен материал об административном правонарушении.Ночью в Куртамышском районе 24-летняя жительница Кургана перевернулась на автомобиле Nissan Sanny. По информации управления, она не выбрала скорость, соответствующую конкретным условиям движения. Это и привело к тому, что машина съехала в кювет и опрокинулась.Женщина отделалась ушибами. Сотрудники ГИБДД освидетельствовали автоледи на состояние опьянения на месте ДТП. Алкотестер показал у нее алкогольное опьянение.