Врио губернатора Шумков: «Курганская область, как и вся страна, скорбит о погибших»

10:29 | 18.10.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков от жителей региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва и расстрела учащихся в Керченском политехническом колледже в Крыму. Напомним, трагедия произошла 17 октября.



«Курганская область, как и вся страна, скорбит о погибших. От своих земляков и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью людей. Это трагедия для всей нашей страны и для каждого из нас. Зауральцы глубоко переживают эту боль и желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном сообщении главы региона на сайте правительства области.



По данным интернет-издания «Медуза», число жертв массового убийства в колледже достигло 20 человек, при этом 11 из погибших студентов были несовершеннолетними. Сейчас 44 пострадавших остаются в больнице. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.



Устроил взрывы и расстреливал людей студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Следствие полагает, что молодой человек покончил с собой. Возбужденное СКР уголовное дело по статье «Терроризм» переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).



Кадр из видео. vk.com