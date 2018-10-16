Курган: новости дня
10:29 | 18.10.2018
Врио губернатора Шумков: «Курганская область, как и вся страна, скорбит о погибших»
«Курганская область, как и вся страна, скорбит о погибших. От своих земляков и от себя лично выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с гибелью людей. Это трагедия для всей нашей страны и для каждого из нас. Зауральцы глубоко переживают эту боль и желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном сообщении главы региона на сайте правительства области.
По данным интернет-издания «Медуза», число жертв массового убийства в колледже достигло 20 человек, при этом 11 из погибших студентов были несовершеннолетними. Сейчас 44 пострадавших остаются в больнице. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.
Устроил взрывы и расстреливал людей студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Следствие полагает, что молодой человек покончил с собой. Возбужденное СКР уголовное дело по статье «Терроризм» переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).
Кадр из видео. vk.com
© «Вечерние Ведомости»
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