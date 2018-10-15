В Кургане пермяк совращал девочек-подростков в соцсети, а потом шантажировал

18:27 | 17.10.2018

В ближайшее время перед судом в Кургане предстанет 21-летний житель Пермского края, совращавший девочек-подростков в соцсети. Молодой человек обвиняется в трех насильственных действиях сексуального характера, в разврате, в распространении порнографии среди детей и в понуждении несовершеннолетних к половой связи путем шантажа.



По данным СУ СКР по Курганской области, в 2017 году пермяк, используя несколько аккаунтов в одной из социальных сетей, знакомился с девочками-подростками. В переписке он предлагал вступить с ним в половую связь, просил выслать фотографии в обнаженном виде или сам направлял им порнографические фотографии. Одну из них молодой человек склонял к сексу, угрожая распространить в Интернете полученные от нее фотографии личного характера.



Потерпевшими признаны 7 девочек из Курганской области в возрасте от 12 до 15 лет.



По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно будет направлено в суд.



Фото pixabay.com