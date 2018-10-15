В Курганском госуниверситете упразднят факультеты: «Этот вопрос назрел давно»

17:05 | 17.10.2018

В Курганском государственном университете готовится масштабная структурная реорганизация факультетов вуза в институты. Ректорат накануне встретился с профессорско-преподавательским составом для обсуждения данного вопроса и выслушал предложения, сообщает пресс-служба учреждения. Отметим, что предстоящая реорганизация вызвала немало споров.



«Этот вопрос назрел давно, реорганизацию нужно было провести еще как минимум пять лет назад, — подчеркнул исполняющий обязанности ректора Константин Прокофьев. — Хочу сделать акцент, что это всего лишь проект решения о реорганизации структурных подразделений, а значит, его еще можно доработать, мы готовы выслушать любое предложение».



По словам руководителя, реорганизация необходима для того, чтобы КГУ смог участвовать в конкурсах, стать опорным вузом, а также получить дополнительное финансирование.



Проект решения был представлен на сайте вуза в минувший четверг. Предложено реорганизовать факультеты университета в пять институтов: институт экономики, права и гуманитарных наук, институт педагогики, психологии и спорта, политехнический институт, институт естественных наук и математики и гуманитарный институт. В госуниверситете уточнили, что формирование институтов и укрупнение кафедр предполагает упразднение в вузе должностей деканов и уменьшение численности заведующих кафедрами. Этим сотрудникам предложат перевод на другую работу в вузе.



У каждого института будет директор и заведующие кафедрами. Институтам дадут максимальную автономию, вплоть до ведения финансово-хозяйственной деятельности, кадровой и научной работы. В вузе подчеркнули, что никаких кадровых сокращений в рамках реорганизации не планируется, процесс реорганизации не затронет ни одну специальность, студенты продолжат учиться по тем же направлениям.



Такие кардинальные структурные изменения вызвали нешуточные споры. Сейчас руководство вуза принимает предложения и замечания от деканов и заведующих кафедрами. Было принято решение объединить гуманитарные кафедры в один гуманитарный институт. Преподаватели факультета транспортных систем коллективно предложили сделать политехнический институт полнее, добавив в него физико-математические направления.



Доклад о реорганизации структурных подразделений госуниверситета Константин Прокофьев представит на Ученом совете 19 октября. Окончательное решение вступит в силу 28 декабря 2018 года.



Фото kgsu.ru