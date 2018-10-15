В Курганской области пострадал 3-летний мальчик в ДТП с «перевертышем»

Фото гибдд.рф

В Куртамышском районе Курганской области в результате столкновения «ГАЗели» и «Нивы» днем 16 октября получил травмы трехлетний мальчик. Ребенка перевозили в кресле, которое не соответствовало его возрасту.По предварительной информации Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов 20 минут на 41-м километре дороги «Байкал». Водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей «Нивы» и допустил с ней столкновение. От удара автомобиль ВАЗ-2121 опрокинулся на крышу.Водитель «Нивы», его 43-летняя пассажирка и трехлетний мальчик получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Ребенок сидел в автомобиле на заднем сиденье. Мать перевозила сына в детском удерживающем устройстве группы № 3, которое не соответствует его росту и весу. Водитель «ГАЗели» не пострадал.