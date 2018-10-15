Администрация Кургана напоминает горожанам о приближении срока уплаты налогов на имущество

14:56 | 17.10.2018

Администрация Кургана напоминает жителям города о приближении срока уплаты имущественных налогов. По сообщению налоговой инспекции областного центра, заплатить за квартиру, землю, дачу и гараж следует до 3 декабря 2018 года.



В адрес жителей Кургана поступают налоговые квитанции и уведомления, сообщили в мэрии. В соответствии со статьей 57 Конституции РФ каждый гражданин обязан платить законно установленные налоги и сборы. В случае неисполнения обязанности по уплате налога в срок налоговая направляет требование об уплате. Также за несвоевременное исполнение обязанности по уплате налогов в установленные законодательством сроки начисляются пени за каждый календарный день просрочки (ст. 75 НК РФ).



Горожане могут узнать о своем имуществе и налоге на него в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте https://www.nalog.ru/rn45/, а также лично в налоговой инспекции. Справки по телефону 8-800-222-22-22.