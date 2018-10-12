Нового начальника УФССП Зауралья Ирину Уварову представили руководству региона и силовикам

16:01 | 16.10.2018

Сегодня в правительстве Курганской области директор Федеральной службы судебных приставов России Игорь Савенко официально представил руководству региона, силовикам и коллегам назначенную на должность руководителя зауральского УФССП Ирину Уварову.



Главного судебного пристава области поздравил с назначением от имени всего правительства врио губернатора Вадим Шумков, уточнили в пресс-службе главы региона.



«Все прекрасно понимаем важность работы вверенного вам управления. Мы с вами в рабочем порядке уже проговорили основные точки взаимодействия. Надеюсь, вы оправдаете доверие своего руководства, ваших коллег, Курганской области, которая возлагает на вас большие надежды», — сказал Шумков.



В органах юстиции Ирина Уварова начала работать в 1995 году. С 2012 года стала заместителем руководителя УФССП по Курганской области. До назначения исполняла обязанности начальника ведомства.



Фото kurganobl.ru