На пешеходном участке на улице Пушкина в Кургане высадили липы

14:35 | 16.10.2018

На пешеходном участок на улице Пушкина, от улицы Томина до Обелиска Победы и мемориала памяти курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, высадили более 60 лип. Памятную аллею посвятили 100-летию со дня образования комсомола.



По информации администрации города, новые саженцы липы появились на месте аварийных кленов и сирени. Озеленение проходит согласно подпрограмме «Зелёный город» муниципальной программы благоустройства Кургана за счет средств городского бюджета.



Всего в октябре и ноябре на улицах областного центра высадят более 100 саженцев липы, декоративной яблони и рябины.



Фото kurgan-city.ru