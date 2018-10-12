Пенсионерка покалечилась в «пазике» в Кургане. На водителя составили административку

14:03 | 16.10.2018

В Кургане 66-летняя женщина получила травмы при падении в автобусе. Информация об обращении пенсионерки за медицинской помощью поступила в дежурную часть ГИБДД из травмпункта города.



Полицейским женщина пояснила, что 15 октября около 14 часов 05 минут она ехала в маршрутном автобусе ПАЗ во 2-м микрорайоне, уточнили в Госавтоинспекции. Напротив дома № 2В водитель «пазика» резко затормозил. При торможении женщина упала и получила травмы. Пассажирке назначили амбулаторное лечение.



Сотрудники ГИБДД установили автобус и водителя, который им управлял. В отношении 45-летнего мужчины составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспорта запрещена) и части 1 статьи 12.27 КоАП РФ ( невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является).



Фото гибдд.рф