В Кургане прошла волна краж чугунных крышек люков. «Водный союз» терпит убытки, люди в опасности

12:53 | 16.10.2018

За минувшие выходные в центре Кургана украли 5 чугунных крышек люков. Воры промышляли в районе дома № 113 на улице Максима Горького и дома № 20 на Ленина. Поиском виновных в краже уже занимаются правоохранительные органы. В «Водном союзе» отмечают, что компания терпит убытки.



«Любители легкой наживы пользуются тем, что сбыть украденное можно в пунктах приема металлолома в разных частях города. Полученная ими сиюминутная выгода несоизмерима с той опасностью, которую представляют собой открытые колодцы, а также с убытками самой ресурсоснабжающей организации», — сетует руководитель «Водного союза» Владимир Овсянников.



В пресс-службе компании подчеркнули, что решать эту проблему приходится в ущерб основной деятельности. Новая крышка монтируется только вместе с люком, обеспечивающим вход в колодец. Это достаточно трудоемкий процесс, поэтому предприятие вынуждено перебрасывать ремонтные бригады с объектов, где произошла авария, на место нахождения открытого колодца.