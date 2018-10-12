В Шадринске 3-летняя девочка разбилась, выпав из окна квартиры на 4-м этаже

15:57 | 15.10.2018

Вечером 14 октября из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже многоквартирного дома в Шадринске, выпала трехлетняя девочка. Ребенок погиб. Следственные органы СКР по Курганской области по данному факту проводят доследственную проверку.



По предварительным данным, в комнате, где находился ребенок, было открыто окно для проветривания. «Забравшись на подоконник по стоявшей рядом тумбочке, девочка выпала из окна, несмотря на наличие москитной сетки, по факту создающей лишь иллюзию безопасности», — рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.



Также известно, что девочку доставил в больницу сожитель матери. Но медики не смогли ей помочь, она скончалась от полученных травм. В момент происшествия мужчина находился в соседней комнате.



В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют, почему маленький ребенок остался без присмотра взрослых.



Фото с осмотра места происшествия/kurgan.sledcom.ru