Врио губернатора Зауралья объяснил, почему он до сих пор беспартийный: «В жизни и так много огорчений»

19:02 | 12.10.2018

Беспартийный врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ближайшее время не планирует вступать в какие-либо политические партии. Однако глава региона пообещал определиться с этим вопросом к началу своей избирательной кампании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Область-45».



— Вы не член партии «Единая Россия». Это временно? Или это убеждение? — спросила Шумкова журналистка.



— Когда я работал в команде Якушева (экс-губернатор Тюменской области. — Прим.), у меня было понимание, что политикой в регионе занимается один человек. Моя задача была работать и приносить те результаты, на которые была нацелена именно моя сфера. Сейчас немного другая функция, другой период. Определимся. Ближе к лету, к выборному периоду, я сделаю свой выбор, — ответил он.



Также врио губернатора пояснил, что торопиться вступать в какую-либо партию или политическую конъюнктуру не хочет, так как, по его мнению, система ценностей и взглядов должна соответствовать политической программе партии.



— А иначе у вас внутри будет разнобой с этим движением, с этой партией, — объяснил Шумков. — А зачем это надо? В жизни и так много огорчений, которые выводят вас из равновесия, не хватало еще и того, чтобы ваши внутренние убеждения не соответствовали тому, что делает та или иная политическая сила. Поэтому пока я беспартийный.