В Кургане на месяц перекроют участок улицы Куйбышева

17:05 | 12.10.2018

В Кургане с 9 часов утра 15 октября на месяц закроют движение для всех видов транспорта по улице Куйбышева в районе Молодежного парка.



Как сообщили в пресс-службе «Водного союза», перекроют участок от Пролетарской до Савельева. Необходимость в закрытии улицы связана с производством работ на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм. Ограничения водоснабжения в данном районе не потребуется.



Фото water45.ru