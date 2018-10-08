Курганские бизнесмены назвали нарушением их прав запрет стоянки на улице Ленина. Мэр обещал разобраться

16:54 | 12.10.2018

Курганские предприниматели потребовали приостановить действие запрета на стоянку транспорта на улице Ленина. По заявлению бизнесменов, ограничение препятствует их деятельности и тем самым нарушает права. С таким обращением они выступили на совместном заседании советов по улучшению инвестклимата и по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в администрации города. Напомним, запрет был введен с 20 августа текущего года.



Как пояснили в пресс-службе мэрии, по итогам обсуждения вопроса глава города Сергей Руденко предложил создать рабочую группу, куда войдут представители двух сторон — чиновники и предприниматели. Итогом ее работы должно стать компромиссное решение, которое будет удовлетворять интересам всех сторон, подчеркнул он.



По словам директора Департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, решение о введении ограничений на стоянку на улице Ленина принято в целях увеличения пропускной способности дороги и обеспечения безопасности. Перед этим была проведена оценка ситуации по организации парковочных мест рядом с улицей. Установлено, что максимальная удаленность торговых павильонов до парковок на улицах Гоголя и Карла Маркса составляет 75–100 метров.



Фото kurgan-city.ru