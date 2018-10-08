В Кургане водитель Renault Megane сбил на «зебре» молодую женщину

13:21 | 12.10.2018

Утром 11 октября в Кургане водитель автомобиля Renault Megane сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 35-летнюю женщину.



По данным Госавтоинспекции, наезд произошел в районе дома № 56 на улице Савельева. 49-летний водитель Renault Megane, двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Карла Маркса, наехал на пешехода, когда она переходила проезжую часть.



В результате ДТП женщина получила травмы. Медики назначили ей амбулаторное лечение.



Фото гибдд.рф