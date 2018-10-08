Курганский хакер взломал интернет-ресурсы, находящиеся под защитой ФСБ

17:42 | 11.10.2018

Следственным подразделением зауральского УФСБ России в отношении 36-летнего жителя Кургана возбуждено уголовное дело за использование компьютерных программ, предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты информации. Мужчина собирал данные ради наживы.



Как сообщили в пресс-службе управления, хакер не интересовался сайтами банков, крупных холдингов или корпораций. Киберпреступник атаковал серверы, доступ к которым находился в сети Интернет, а затем продавал их данные в социальных сетях мошенникам.



Следствию известно, что в марте и апреле 2018 года мужчина использовал вредоносные программы, предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. С целью получения доступа к интернет-ресурсам он осуществлял тысячи повторяющихся однотипных TCP-сессий с последующей передачей аутентификационной информации.



В числе взломанных сайтов оказались и те, контроль за безопасностью которых осуществляет ФСБ, — сайт энергетической компании, а также одного из государственных университетов РФ.