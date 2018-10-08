В Шадринске силовики задержали наркоторговца, который сбывал наркотики на детской площадке

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Накануне на детской площадке в Шадринске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области совместно с городскими оперативниками задержали наркосбытчика.По информации пресс-службы областной полиции, подозреваемым в незаконном обороте наркотиков оказался 44-летний неработающий житель Шадринска. В ходе задержания мужчина указал место на детской площадке, где силовики обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения. Общий вес изъятого составил более одного грамма.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.