В суд передано очередное уголовное дело о хищении земельных участков под Курганом

12:53 | 11.10.2018

В Зауралье в суд направлено очередное уголовное дело о хищении муниципальных земель в пригороде Кургана. На скамье подсудимых вновь окажется бывшая глава Большечаусовского сельсовета Кетовского района. Чиновницу обвиняют в мошенничестве, подделке официальных документов и в служебном подлоге. Вместе с ней скамью разделит ведущий специалист этого же муниципального образования, которая является действующим членом сельской избирательной комиссии с правом решающего голоса.



Как сообщили в региональном СУ СКР, с 2011 по 2016 год глава муниципалитета вместе со своей подчиненной путем подделки свидетельств о предоставлении права собственности на землю образца 1992 года похитили 7 земельных участков на прилегающей к Кургану территории Кетовского района. Землю чиновницы оформляли на своих родственников и близких. Государственная собственность на участки не была разграничена. Общая площадь их составляет чуть менее 2 гектаров.



Своими преступными действиями чиновницы причинили дефицитным и дотационным бюджетам Кетовского района и сельского совета ущерб почти на 400 тысяч рублей.



В период следствия на 6 земельных участков кадастровой стоимостью 367 тысяч рублей, полученных преступным путем, был наложен арест. Они изъяты и переданы на хранение законному владельцу — администрации Кетовского района.



Ранее глава сельсовета уже была признана виновной в совершении аналогичных преступлений в отношении земельных участков, расположенных на территории областного центра. В настоящее время она отбывает наказание в колонии общего режима.