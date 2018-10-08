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Курган: новости дня


11:08 | 11.10.2018

В Шумихе месяц ищут пропавшего грибника. Он жаловался на сердце

Более месяца в городе Шумихе в Курганской области продолжаются поиски заблудившегося грибника Юрия Голикова. Пока поисковые мероприятия не дали никаких результатов.

Мужчина ушел из дома 7 сентября, в пятницу. В последний раз Юрия Алексеевича видели в месте под названием Буначихин колок. По данным городской газеты «Наша Шумиха», мужчину могло подвести здоровье. Он часто жаловался на сердце и высокое давление.

«Вчера поиски продолжались. Пропавшего человека искали 20 сотрудников полиции, около 15 добровольцев, собаки, квадрокоптер», — сообщил изданию замначальника полиции МО МВД России «Шумихинский» Дмитрий Галичин. На поиски планируют снова выйти 12 октября.

Фото nasha-shumiha.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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