За январь — август из Курганской области уехали почти 22 тысячи человек

16:06 | 10.10.2018

За январь — август 2018 года Курганскую область покинули 21 815 жителей региона. Это почти на 2 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит Свердловскстат.



По информации ведомства, подавляющее большинство зауральцев уезжают в поисках лучшей доли в другие российские регионы. За пределы Курганской области перебрались 20 749 человек. А вот из других субъектов РФ в область прибыли всего 17 550.



Все больше жителей региона стремятся уехать жить за рубеж. За данный период границу страны пересекли 1066 человек. Для сравнения: в прошлом году из России уехали 679 зауральцев. Практически все уехали в страны СНГ — 1027 человек. В страны дальнего зарубежья отправились только 39. Однако стоит отметить, что за январь — август из-за границы в регион прибыли 1149 человек, по большей части из СНГ.