Двух сотрудников УФСИН Зауралья поймали на покупке наркотиков

14:20 | 10.10.2018

В Курганской области направлено в суд уголовное дело двух бывших сотрудников регионального УФСИН России, обвиняемых в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.



По данным следственного управления СКР по Курганской области, в конце августа 2018 года один из обвиняемых со своего сотового телефона через Интернет приобрел наркотики. Вместе с сослуживцем он приехал на автомобиле в лес на территории Кетовского района. Там он отыскал и подобрал закладку с наркотиками. Еще одну закладку обнаружил второй обвиняемый и забрал ее с целью личного потребления.



В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудники УНК УМВД России по Курганской области задержали мужчин. У них изъяты два полиэтиленовых пакетика с наркотическим средством.



После служебной проверки УФСИН России по Курганской области сотрудники были уволены в связи с проступком, несовместимым с предъявляемыми к сотруднику уголовно-исполнительной системы требованиями.