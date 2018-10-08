Новый губернатор Зауралья встретился со своей учительницей: «До сих пор помнит, за какой партой я сидел»

11:34 | 10.10.2018

В рамках своего первого рабочего визита в Варгашинский район временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил основную школу в селе Пичугино, где встретился со своей учительницей Риммой Агапеевой.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, она преподавала у главы региона английский язык. Сейчас педагог на пенсии, ей 84 года. Глава региона поблагодарил Римму Михайловну за то, что она передала знания не одному поколению детей, вместе с педагогом вспомнил свои школьные годы.



«Римма Михайловна Агапеева удивила — до сих пор помнит, за какой партой я сидел», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Шумков.



Также во время визита в школу глава региона оценил созданные для детей условия, посмотрел классы и спортивный зал.



Фото kurganobl.ru