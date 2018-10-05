В Кургане за месяц подорожали огурцы, помидоры, молочка и рис

17:17 | 9.10.2018

За последний месяц в Кургане выросли в цене в 1,5 раза свежие огурцы, куры подорожали на 3 %, свежие помидоры — на 1,9 %, шлифованный рис — на 1,9 %, сметана — на 1,8 %, молоко — на 1,1 %. Такие данные сообщает администрация города со ссылкой на Свердловскстат.



Менее чем на 1 % подорожали вареная колбаса, сливочное масло, свинина, гречневая крупа, рыба замороженная неразделанная, сосиски и сардельки, сыры.



Резко подешевел в 1,8 раза картофель. Упали в цене репчатый лук (на 18,1 %), яблоки (на 14 %), свежая белокочанная капуста (на 8,3 %). Незначительно подешевели молоко пастеризованное и сахар.



Из лекарств подорожали пирацетам, винпоцетин, бисопролол, метамизол натрия, амоксициллин, ацетилсалициловая кислота, эналаприл, корвалол, ацикловир, бромгексин. Дешевле за последний месяц стали амброксол, верошпирон, лоперамид, нитроглицерин и нимесулид.