Шумков отправил закон о прожиточном минимуме пенсионеров Зауралья на доработку, не поверив в статистику

15:53 | 9.10.2018

На сегодняшнем заседании правительства Курганской области врио губернатора Вадим Шумков не принял и отправил на доработку проект закона об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год. Глава региона не поверил данным статистики о ценах на продукты питания.



Законопроект предлагал установить в будущем году величину прожиточного минимума пенсионеров в размере 8 тысяч 630 рублей, основываясь на данных статистики. Как доложил и. о. директора Департамента экономразвития Константин Ермаков, новый прожиточный минимум остается на уровне 2018 года.



— Инфляцию мы в расчет не берем? — спросил врио губернатора.



— Мы берем данные о стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину пенсионера. По 24 наименованиям из 42 произошло снижение. Примерно до 20 % снизилась цена на гречневую крупу, — доложил Ермаков.



— Константин Юрьевич, мы с вами в одной области живем? Снижение на 20 % продуктов питания произошло? — снова уточнил Шумков.



— По отдельным позициям произошло повышение, например, на пшено, свеклу, морковь, яблоки. На крупу гречневую, фасоль, картофель, вермишель произошло снижение, — отрапортовал чиновник.



Не получив ответа, Шумков попросил разъяснить сложившуюся ситуацию врио вице-губернатора Сергея Пугина.



— Статистика не всегда учитывает реальные цены в магазинах. Честно говоря, давно пытаемся с этой темой разобраться. Сезонные колебания тоже учитываются в прожиточном минимуме, — разъяснил тот.



Взяв небольшую паузу, Шумков предложил правительству отправить проект на доработку.



— Я не уверен в правильности утверждения Константина Юрьевича о том, что у нас произошло снижение на 20 % по важнейшим продуктам питания в корзине, — сказал врио губернатора. — Я за то, чтобы разобраться в вопросе. Я бы не торопился его принимать. Предлагаю обсудить проект в узком кругу, с членами правительства, и понять, что происходит, может, и в магазин сходить. Я думаю, что не все согласятся с вашим утверждением.



В итоге проект закона был снят с повестки заседания правительства региона для доработки.