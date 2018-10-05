Директор департамента ЖКХ Кургана проведет прямую линию по вопросам запуска тепла

15:40 | 9.10.2018

Администрация Кургана анонсировала проведение «прямого провода» с населением по вопросам запуска тепла и температурного режима в жилых многоквартирных домах в четверг, 11 октября.



Отвечать на вопросы горожан будет директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства областного центра Александр Гонцов. Работа горячей линии продлится всего час — с 9:00 до 10:00. Задать вопросы по теплоснабжению в своих домах курганцы могут по телефону 42-88-30, доб. 290.