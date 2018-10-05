Врио губернатора Зауралья открыл страницу в «ВКонтакте». «Прошу жителей региона присылать свои обращения»

12:24 | 9.10.2018

Накануне врио губернатора Курганской области Вадим Шумков открыл свою официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», которую он ведет лично. А сегодня, 9 октября, на заседании правительства он призвал жителей региона писать ему обращения в личные сообщения или в комментариях. Также глава региона потребовал от членов кабмина присоединиться к работе аккаунта и оперативно реагировать и отвечать на обращения зауральцев.



«Задача аккаунта состоит в информировании жителей региона о происходящих мероприятиях, в создании с ними обратной живой связи, — подчеркнул Шумков. — Я прошу зауральцев присылать на аккаунт свои обращения. В предусмотренном законом порядке мы будем реагировать на обращения граждан».



Кроме того, он дал поручение своим заместителям и руководителям региональных органов власти оперативно реагировать и отвечать на обращения.



«Прошу убедительно, коллеги, не заниматься отписками, а в соответствии с регламентом давать четкие и понятные ответы. Убедительная просьба пользоваться аккаунтом очень активно. Я уверен, что это очень хороший инструмент обратной связи. Жители будут нам определять болевые точки, а мы на эти точки реагировать», — отметил врио губернатора.



После заседания правительства на своей странице Вадим Шумков опубликовал пост-обращение к зауральцам. «Власть должна слышать людей и отвечать на их запросы. Понимаю, что не каждый человек готов официально обратиться в органы власти, поэтому сегодня открываю комментарии на своей странице. Этот аккаунт я веду сам. В связи с жёстким графиком работы иногда в модерации помогает моя пресс-служба. Все обращения буду смотреть лично, но прошу понять, что отвечать на все комментарии в связи с большой загруженностью просто физически не смогу», — написал врио губернатора.



Он выразил уверенность, что такая обратная связь поможет сделать общение власти и населения более конструктивным и результативным.



Также Вадим Шумков попросил не превращать его страницу в площадку для выяснения отношений и рекламных объявлений. Комментарии, содержащие ненормативную лексику и рекламу, будут удаляться, предупредил он.