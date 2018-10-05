В Зауралье наркокурьеру из Таджикистана грозит 20 лет тюрьмы

Фото пресс-службы УФСБ России по Курганской области

Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина Республики Таджикистан. Иностранец обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России, наркокурьер оборудовал в автомобиле «ЗАЗ Шанс» тайник, в котором спрятал героин массой почти 2,5 кг. С целью незаконного сбыта наркотика мужчина выехал из Екатеринбурга в Омск. Маршрут пролегал через Курганскую область.Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 10 сентября на 458-м км дороги «Иртыш» в Частоозерском районе автомобиль иностранца задержали сотрудники регионального УФСБ России.Под обшивкой задней двери транспортного средства чекисты обнаружили двенадцать полиэтиленовых свертков с героином.Обвиняемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.