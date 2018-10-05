В Кургане свидетель обвинения по делу Ильясова получил срок за взяточничество

15:45 | 8.10.2018

Бывший старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Курганской области Дмитрий Шумилов получил срок за взяточничество. Отметим, что он проходит свидетелем обвинения по уголовному делу своего руководителя, бывшего начальника управления Ильгиза Ильясова, который также обвиняется в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями.



Как сообщили в СУ СКР по Курганской области, собранные отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Шумилову назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 года, а также лишил специального звания подполковника внутренней службы.



Судом установлено, что Шумилов на протяжении 2013–2016 годов получал от представителя субподрядных организаций, выполнявших ремонтно-строительные работы в колониях и учреждениях областного УФСИН России, взятки за своевременное принятие и оплату выполненных работ и за общее покровительство компаний. Находясь в зависимом от чиновника положении, бизнесмены переводили деньги на банковскую карту в сумме 100 000 рублей, 80 000 рублей, 350 000 рублей и 250 000 рублей.



В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках исполнения условий которого свою вину признал полностью, а также активно способствовал расследованию уголовного дела, в том числе изобличив в совершении других коррупционных преступлений высокопоставленных должностных лиц органов системы ФСИН России.



Приговор не вступил в законную силу.