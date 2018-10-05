Врио губернатора Зауралья отправился на переговоры в Тюмень

11:33 | 8.10.2018

Сегодня, 8 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков отправился в первую командировку в соседний регион. Он находится с рабочим визитом в Тюмени.



Как сообщили в пресс-службе главы региона, он планирует провести переговоры с руководством ОАО «Запсибгазпром» и группы компаний «Новый поток». Также Вадим Шумков встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором, членами правительства соседнего региона и бывшими коллегами.