В Кургане осудили члена уральской ОПГ, которая занималась мошенничеством с материнским капиталом

11:30 | 8.10.2018

Курганский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима 33-летнюю жительницу Зауралья, одну из участниц преступной группировки, которая занималась мошенничеством с материнским капиталом. Банда нанесла Пенсионному фонду РФ ущерб на 13 млн рублей.



По информации областной прокуратуры, женщина признана виновной в легализации денежных средств, полученных преступным путем в крупном размере, и в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере.



В ходе судебного заседания установлено, что с 2010 по 2013 год она входила в состав ОПГ, которая совершала хищение бюджетных денег — материнского капитала. Женщина размещала в СМИ объявления о выдаче под маткапитал денежных средств. После обращения граждан сообщала им о необходимости заключения фиктивных сделок по получению займа в подконтрольных фирмах на приобретение жилья. Затем она подыскивала жилье и заключала фиктивные договоры купли-продажи с оформлением документов.



Далее, обманывая держателей сертификатов, она сообщала о необходимости обращения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о направлении материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным мнимым договорам займа.



После поступления денег на подконтрольные счета, в целях дальнейшего использования жилья для преступной деятельности, она убеждала потерпевших продать им жилые помещения, возвращая последним лишь часть денег или не возвращая совсем.



Украденные деньги получали участники преступной группы. Всего таким способом они обманули свыше 25 потерпевших, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей.



В ходе предварительного расследования осужденная признала свою вину в полном объеме, дала показания против других участников ОПГ, уголовные дела которых еще рассматриваются в суде.