Шумков отправил в отставку правительство Курганской области

10:59 | 8.10.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 5 октября отправил в отставку региональное правительство.



«Распоряжением главы региона члены правительства Курганской области назначены временно исполняющими обязанности. В соответствии с Уставом области в этом статусе они будут находиться до сформирования нового состава правительства субъекта», - пояснили в пресс-службе губернатора региона.



Вадим Шумков был назначен президентом РФ на пост врио губернатора Зауралья 2 октября. К своим обязанностям новый глава региона приступил 4 октября.