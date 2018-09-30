В Кургане пьяный водитель стал виновником лобового столкновения на перекрестке

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В Кургане вечером 3 октября при лобовом столкновении в районе дома № 84 на улице Пугачева получили травмы два водителя. У одного из участников аварии в крови обнаружили алкоголь.По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летний водитель KIA, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai, за рулем которого сидел 36-летний мужчина. Оба получили травмы. Водителя Hyundai госпитализировали в больницу.По результатам освидетельствования у водителя KIA установлено состояние алкогольного опьянения, результат — 0,788 мг/л. В отношении него составлены четыре материала об административных правонарушениях, в том числе за пьяное вождение.