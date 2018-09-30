Курган: новости дня
10:51 | 4.10.2018
В Кургане пьяный водитель стал виновником лобового столкновения на перекрестке
По предварительной информации Госавтоинспекции, 32-летний водитель KIA, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Hyundai, за рулем которого сидел 36-летний мужчина. Оба получили травмы. Водителя Hyundai госпитализировали в больницу.
По результатам освидетельствования у водителя KIA установлено состояние алкогольного опьянения, результат — 0,788 мг/л. В отношении него составлены четыре материала об административных правонарушениях, в том числе за пьяное вождение.
Фото гибдд.рф
© «Вечерние Ведомости»
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