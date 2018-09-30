Алексей Кокорин обратился к жителям Курганской области: «Сердечно благодарю вас за доверие»

17:22 | 3.10.2018

Ушедший с должности губернатора Курганской области Алексей Кокорин выступил с официальным обращением к жителям региона. Текст его был опубликован сегодня, 3 октября, на сайте зауральского правительства.



В своем обращении Алексей Геннадьевич сообщил зауральцам, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал его решение покинуть пост в связи с переходом на новое место работы. Напомним, это произошло днем ранее, 2 октября.



«Уважаемые земляки, сердечно благодарю вас за доверие, которое вы оказали мне на выборах в 2014 году, и возможность работать вместе с вами на благо нашей родной Курганской области, — обращается экс-губернатор к жителям региона. — Это были сложные, но насыщенные четыре года. Закаленный зауральский характер помогал нам преодолевать трудности и двигаться вперед. Мы строили детские сады, школы, больницы, спортивные объекты. Развивали сельское хозяйство и промышленность. Открывали преимущества нашего региона для инвесторов. В этом году приняли и достойно провели Всероссийский сельский Сабантуй, окружной молодежный форум «УТРО-2018», турнир Высшей хоккейной лиги «Русская классика».



Наш край богат сельскохозяйственными землями, промышленными предприятиями, культурными традициями. Но самое главное богатство Зауралья — это люди.



Дорогие земляки, убежден, что Курганская область продолжит динамично развиваться. Желаю успехов вам и новому руководителю региона, которому выразил доверие президент России».