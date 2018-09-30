Полиция Шадринска просит помочь в поиске пропавшей 14-летней девочки

16:26 | 3.10.2018

В Шадринске полиция разыскивает 14-летнюю жительницу города Дарью Банникову. Девочка 30 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась. Силовики просят зауральцев помочь в поиске подростка. Данную информацию распространяет телеканал «ШАДР-инфо» со ссылкой на правоохранительные органы.



Приметы: 14 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые, стрижка каре, глаза голубые. Школьница была одета в белый синтепоновый жилет, серо-синюю толстовку, темно-серые спортивные брюки и красные кроссовки. С собой у нее был черный сотовый телефон Philips.



Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Дарьи или обстоятельствах ее исчезновения просят срочно сообщить в кабинет 312 или в дежурную часть МОМВД России «Шадринский» по телефонам 9-66-76, 7-42-13 или 102.