В Кургане Renault Logan и «Нива» столкнулись лоб в лоб. Водители родились в рубашках

16:08 | 3.10.2018

В областном центре Зауралья днем 2 октября на перекрестке улиц Луначарского и Панфилова произошло лобовое столкновение Renault Logan и ВАЗ-21213.



По предварительной информации Госавтоинспекции, 63-летний водитель Renault Logan выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением 28-летнего мужчины.



В результате аварии водители получили травмы, но от госпитализации мужчины отказались.



Фото гибдд.рф