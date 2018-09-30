Курган: новости дня
16:08 | 3.10.2018
В Кургане Renault Logan и «Нива» столкнулись лоб в лоб. Водители родились в рубашках
По предварительной информации Госавтоинспекции, 63-летний водитель Renault Logan выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением 28-летнего мужчины.
В результате аварии водители получили травмы, но от госпитализации мужчины отказались.
Фото гибдд.рф
© «Вечерние Ведомости»
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