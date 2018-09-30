Уральский полпред завтра представит врио губернатора Вадима Шумкова зауральскому истеблишменту

Фото kurganobl.ru, kremlin.ru

Полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов завтра, 4 октября, приедет с важной миссией в Курган. Он познакомит истеблишмент и общественность Зауралья с новым врио губернатора региона Вадимом Шумковым. Представление состоится в большом зале правительства Курганской области.Президент Владимир Путин назначил Вадима Михайловича на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона 2 октября. О своем решении глава государства сообщил ему при личной встрече. Ранее Вадим Шумков занимал пост вице-губернатора в тюменском правительстве.Вадим Шумков родился 9 марта 1971 года в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. Получил высшее образование в Томском государственном университете по специальности «юриспруденция» в 1996 году. В администрацию Тюменской области пришел в 2004 году. До 2012 года занимал пост заместителя директора департамента стратегического развития, начальника управления стратегического развития, директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. После был назначен вице-губернатором, директором департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства области. С октября 2015 года — заместитель губернатора Тюменской области.Семейное положение: женат, четверо детей.Напомним, предыдущий глава Зауралья Алексей Кокорин официально объявил об уходе с поста губернатора в связи с переходом на новое место работы во вторник днем. Владимир Путин подписал его заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.