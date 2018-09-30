В субботу на Курганском ипподроме состоится закрытие бегового сезона

12:02 | 3.10.2018

На Курганском ипподроме в субботу, 6 октября, состоится закрытие бегового сезона. Начнутся конноспортивные соревнования в 11 часов 30 минут. Вход свободный.



Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в соревнованиях примут участие наездники из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан и Зауралья.



Спортсмены разыграют серии традиционных призов для лошадей рысистых пород. Пройдут соревнования по конкуру. Также в рамках бегового дня состоится Всероссийский чемпионат женщин-наездниц памяти Марии Бурдовой на лошадях 4 лет и старше.