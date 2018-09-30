В Кургане вандалы портят знаки «Остановка запрещена» на улице Ленина. «Это Робин Гуд...»

11:58 | 3.10.2018

На улице Ленина в Кургане неизвестные в очередной раз закрасили недавно установленные знаки «Остановка запрещена». Информация об этом появилась в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».



Это уже второй случай вандализма. Нападение произошло спустя неделю после установки новеньких знаков взамен испорченных. «Это не вандалы.... Это Робин Гуд...» — иронизируют горожане в соцсети.



Запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта на улице Ленина (на участке от Советской до Коли Мяготина) был введен с 20 августа текущего года. Как пояснили в администрации города, это было необходимо для увеличения пропускной способности дороги.



Фото «Типичный Курган»/«ВКонтакте»