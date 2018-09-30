21:03 | 2.10.2018

Сегодня, 2 октября, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Курганской области уроженца Зауралья Вадима Шумкова. До этого он занимал пост вице-губернатора в тюменском правительстве.



Как говорится в официальном сообщении Кремля, президент провел встречу с Вадимом Шумковым, в ходе которой и сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.



Напомним, Алексей Кокорин 2 октября официально объявил об уходе с поста руководителя региона в связи с переходом на новое место работы. СМИ он сообщил, что ему поступило предложение о работе в совете директоров в одной из госкорпораций. Кокорин был избран губернатором Курганской области 14 сентября 2014 года.



Фото www.kremlin.ru