Двое жителей Тюмени заплатят почти полмиллиона рублей за незаконную охоту в Зауралье

17:18 | 2.10.2018

В Курганской области Белозерский районный суд признал двух жителей Тюмени виновными в незаконной охоте и оштрафовал каждого на 200 тысяч рублей, лишив права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на 2 года.



Также, по данным областной прокуратуры, в доход государства у браконьеров конфискованы автомобиль Mazda 3 и карабин «Сайга-410». Вопрос о взыскании причиненного ущерба в настоящее время решается в гражданском порядке. Приговор суда не вступил в законную силу.



В суде было установлено, что ночью 2 января 2018 года на территории Скатинского охотничьего хозяйства в Белозерском районе, не имея права на производство охоты, тюменцы выследили и подстрелили 2 самок сибирской косули. В ходе охоты браконьеры использовали лампу-фару, карабин «Сайга-410», оптический прицел и специальную дульную насадку, которая увеличивала дальность и скорость стрельбы.



Браконьеров выявили сотрудники ГИБДД и Департамента природных ресурсов, проводившие совместный рейд.