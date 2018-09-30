Двое жителей Тюмени заплатят почти полмиллиона рублей за незаконную охоту в Зауралье

Курган: новости дня
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Также, по данным областной прокуратуры, в доход государства у браконьеров конфискованы автомобиль Mazda 3 и карабин «Сайга-410». Вопрос о взыскании причиненного ущерба в настоящее время решается в гражданском порядке. Приговор суда не вступил в законную силу.
В суде было установлено, что ночью 2 января 2018 года на территории Скатинского охотничьего хозяйства в Белозерском районе, не имея права на производство охоты, тюменцы выследили и подстрелили 2 самок сибирской косули. В ходе охоты браконьеры использовали лампу-фару, карабин «Сайга-410», оптический прицел и специальную дульную насадку, которая увеличивала дальность и скорость стрельбы.
Браконьеров выявили сотрудники ГИБДД и Департамента природных ресурсов, проводившие совместный рейд.
© «Вечерние Ведомости»
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