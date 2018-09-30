Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку

16:19 | 2.10.2018

Фото: crimerussia.com

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, официально сообщил об уходе с поста руководителя региона.



«Он принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.



Алексей Кокорин 14 февраля 2014 года указом президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности главы Зауралья. А 14 сентября этого же года был избран губернатором Курганской области, получив по итогам голосования 84,87 % голосов избирателей.