В Кургане по факту обнаружения двух трупов в общежитии возбуждено уголовное дело. Жильцов убили и ограбили

12:30 | 2.10.2018

Следственный отдел по городу Кургану возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой» по факту обнаружения в одном из общежитий областного центра двух тел в понедельник, 1 октября.



Как сообщает СУ СКР по Курганской области, трупы мужчины 71 года, хозяина комнаты, и женщины 32 лет обнаружили родственники. По предварительным данным, из комнаты похитили телевизор и деньги потерпевшего. При осмотре тел выявлены признаки насильственной смерти.



В настоящее время следствие совместно с сотрудниками полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего и личность преступника.



Фото с осмотра места происшествия/kurgan.sledcom.ru