Курганские спасатели вытащили из горящей квартиры на 5-м этаже пожилую женщину

11:36 | 2.10.2018

Сегодня утром, 2 октября, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома на улице Сухэ-Батора произошел пожар. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, с балкона валил клубами едкий белый дым.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области, спасатели эвакуировали из горящего дома 8 человек. После того, как они вскрыли двери в горящей квартире, обнаружили возле порога без сознания 81-летнюю пожилую женщину. Сотрудники пожарно-спасательной части № 4 вынесли бабушку на носилках в безопасное место и передали медикам.



О возгорании сообщили в 8 часов 39 минут. В 8 часов 54 минуты пожар площадью 18 кв. м удалось локализовать, а в 9 часов 17 минут полностью ликвидировать. На месте пожара работали 13 человек личного состава (специализированной пожарно-спасательной части, четвертой и девятой частей) и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.



Фото очевидца происшествия