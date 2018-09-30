В Кургане начался запуск тепла в жилые дома

10:54 | 2.10.2018

В Кургане коммунальщики приступают к запуску тепла в жилые дома. Руководитель администрации города Андрей Потапов подписал постановление, в соответствии с которым отопительный сезон для второй категории потребителей — жилых зданий и прочих потребителей — начнется с 2 октября. Данная информация опубликована на официальном сайте мэрии.



Заполнение теплоносителем разводящих сетей начнется с сегодняшнего дня, однако это не означает, что батареи станут теплыми сразу во всех домах, уточняют в администрации. Включение систем отопления жилых зданий будет производиться постепенно, согласно утвержденному графику заполнения и запуска тепловых сетей.



Дома подключат к теплу по мере их готовности к отопительному сезону и по заявкам управляющих компаний, руководителей предприятий, организаций и собственников многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении.